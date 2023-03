Australia: ex militare incriminato per crimini di guerra in Afghanistan

Australia: ex militare incriminato per crimini di guerra in Afghanistan

Canberra, 20 mar. (Adnkronos) – Un ex soldato della SAS, l'aeronautica militare australiana, è stato accusato di aver ucciso un civile afghano durante una missione nel sud dell'Afghanistan più di un decennio fa ed è stato arrestato per il crimine di guerra di omicidio.

Oliver Schulz, 41 anni, è stato arrestato negli altopiani meridionali del New South Wales dalla polizia federale australiana e dalla polizia del New South Wales. È stato posto in custodia cautelare e dovrebbe comparire presso il tribunale locale del Downing Centre di Sydney a maggio.

In una dichiarazione, la polizia federale australiana ha affermato: “Si presume che abbia ucciso un uomo afghano mentre era schierato in Afghanistan con le forze di difesa australiane. La pena massima per il crimine di guerra di omicidio è l'ergastolo".