Australia, forte terremoto di magnitudo 5.9: paura a Melbourne

Roma, 22 set. (askanews) – Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito il Sud-est dell’Australia facendo tremare gli edifici di Melbourne e creando il panico tra i residenti in una regione in cui i terremoti sono considerati eventi rari. L’epicentro è stato a circa 10 chilometri di profondità e ha sorpreso i residenti della seconda città più grande dell’Australia alle 9 del mattino ora locale ma è stato avvertito a centinaia di chilometri.

La maggior parte degli abitanti di Melbourne, da settimane in lockdown per il Covid, erano a casa e sono scesi in strada in preda alla paura. “Ho sentito questo rumore enorme, tutta la casa stava tremando, così quando sono uscito ho visto che tante persone ernoo i strada – racconta un ragazzo – ho visto questo edificio che stava crollando e poi il fumo che saliva”.

“Non credo che nei miei 25 anni di vita ci sia stato alcun terremoto che io abbia mai sentito così forte”.

“Ero appena tornato dalla mia passeggiata mattutina, sono entrato e ho timbrato il cartellino per il lavoro – dice un altro ragazzo – e ho sentito un’enorme esplosione. Ho guardato fuori, fumo ovunque, gente che urlava… i proprietari dei negozi erano davanti, urla ovunque”.

Secondo i geologi dell’Università di Melbourne è stato il più grande evento sismico nel Sud-est dell’Australia da anni. L’ultimo di rilievo è stato nel 2012 ma questo è stato significativamente più grande.