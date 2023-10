Australia, gli incendi devastano varie aree a sud-est

Bermagui, 3 ott. (askanews) – Avvisi di emergenza antincendio sono stati emessi per le aree lungo la costa meridionale del NSW in Australia. Gli allarmi di emergenza antincendio sono stati emessi per parti della Bega Valley, sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, nonché per Abernethy vicino a Cessnock.

Il NSW Rural Fire Service ha affermato che le comunità nelle aree di Bermagui, Cuttagee e Baragga Bay lungo la costa meridionale sono in pericolo a causa di un vasto incendio boschivo ed è ormai troppo tardi per andarsene, ed invita a cercare rifugio all’interno di strutture solide.

L’incendio si sta muovendo in direzione est sotto forti venti occidentali, ha detto la RFS, e probabilmente avrà un impatto su case e proprietà nelle aree di Bermagui, Cuttagee e Baragga Bay.

Nella zona stanno lavorando i vigili del fuoco e gli aerei.

Intanto è stata emessa un’allerta di emergenza anche per la zona di Abernethy, vicino a Cessnock, a causa di un incendio boschivo fuori controllo vicino a Kearsley.

Emessi avvisi di emergenza per incendi boschivi nel NSW; Victoria in allerta mentre i vigili del fuoco combattono l’incendio del Gippsland