Australia, la pazza regata con barche fatte di lattine di birra

Milano, 6 set. (askanews) – C’è la birra, il mare e la cura dell’ambiente. Ma soprattutto c’è tanto divertimento. E’ andata in scena sulla spiaggia di Darwin in Australia la Beer Can Regatta, una regata in cui le imbarcazioni sono costruite dai partecipanti con materiale riciclato: soprattutto lattine di birra, ma anche con i bricchi del latte e del choco milk.

“La parte più lunga è l’attesa che la colla secchi”, ha spiegato un partecipante.

Poi ci si imbarca e si gareggia in mare. Gli equipaggi oltre che pagaiare possono anche disturbare gli avversari per farli cadere in acqua. Ogni mezzo è consentito, dal lancio di oggetti non pericolosi all’uso di idranti.