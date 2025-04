Australia, Misciattelli: mercato in crescita per le imprese italiane

Melbourne, 16 apr. (askanews) – Veronica Misciattelli, segretario generale della Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia per Victoria e Tasmania, sottolinea il forte e crescente interesse delle imprese italiane per il mercato australiano. Molte aziende italiane di spicco operano con successo in diversi settori, grazie a legami commerciali e istituzionali sempre più stretti tra Italia e Australia, in particolare tra la regione Lombardia e lo Stato del Victoria. La Camera di Commercio facilita e sostiene l’espansione delle aziende italiane in Australia e promuove le relazioni bilaterali. In crescita, in un mercato considerato con grande potenziale, soprattutto i settori del manifatturiero e del biomedicale.

“L’Australia è un Paese lontano dall’Italia, ma ben collegato da un punto di vista anche commerciale, culturale e proprio è un Paese di migrazione. Quindi tanti di voi, tanti di noi abbiamo anche parenti qua in Australia – afferma Veronica Misciattelli – Devo dire da un punto di vista di Camera di Commercio questo ci aiuta, ci facilita e facilita indubbiamente anche le aziende italiane che sono qui, che sono tante, sono in tanti settori diversi. Cito alcuni giusto per dare degli esempi: dai grandissimi colossi italiani come Leonardo, We Build a realtà dell’innovazione come Amplifone, Smeg, i grandi classici, Lavazza, per citarne uno su tutti nel beverage”.

“La Camera di Commercio facilita, è parte di questo ponte – aggiunge – Noi aiutiamo sia le aziende italiane che vogliono esplorare il mercato, sia le aziende italiane che sono qui a crescere e a a creare nuove connessioni”.

“Siamo parte di un network pazzesco, siamo 86 camere in giro per il mondo e questo è un vantaggio perché siamo collegati tra di noi grazie a una rete che si chiama Assocamere estero”.

“Le opportunità per le per le imprese italiane, secondo me, sono in crescita, in netta crescita – osserva Misciattelli – soprattutto in certi settori. Il settore manifatturiero forse è uno tra i primi, ma non solo: il settore biomedico, anche alcuni settori di nicchia magari. Devo dire che le opportunità sono tante e credo che ci siano aziende italiane adesso che stanno iniziando a esplorare il mercato australiano – perché poi magari in altri mercati invece è un po’ più difficile. Qui è un mercato sano, è un mercato in cui seguendo le regole ovviamente – perché che questo è un aspetto molto importante che ovviamente noi italiani sappiamo fare bene – si può crescere e ci sono dei dei alcune realtà che possono essere anche testimonianza visibile. Adesso citavo prima WeBild che è sicuramente una un’azienda enorme, però per dire l’Australia è diventato il loro secondo mercato a livello mondiale”.