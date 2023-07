Australia, oltre 50 balene pilota morte sulla spiaggia a Cheynes Beach

Roma, 26 lug. (askanews) – Oltre 50 balene pilota sono state trovate morte su una spiaggia della costa occidentale dell’Australia. I soccorritori stanno cercando di riportare le altre 45 che si sono arenate ma sono ancora in vita in acque più profonde. Lo spiaggiamento delle balene pilota (o globicefali) è avvenuto a Cheynes Beach, a poco meno di 50 miglia a Sudest della capitale dello stato di Perth.

Il branco di quasi 100 esemplari dalle pinne lunghe era stato avvistato in acque poco profonde; i volontari e il personale del Parks and Wildlife Service dello Stato stanno cercando di salvare i cetacei portandoli in kayak oltre la parte rocciosa della costa, verso il largo.

Gli spiaggiamenti di massa delle balene pilota non sono rari in Australia e Nuova Zelanda. Lo scorso ottobre, circa 500 sono morte dopo essersi arenate nelle remote isole Chatham, in Nuova Zelanda.

Gli scienziati non comprendono appieno il perché si verifichino ma le balene pilota – che possono raggiungere una lunghezza di oltre sei metri – sono altamente socievoli e possono seguire i compagni di branco che si allontanano in caso di pericolo.