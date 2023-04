Australia, salvati 11 pescatori dopo un naufragio su un’isola deserta

Come in Cast Away ma nella realtà e senza alcuna fiction confortevole: in Australia sono stati salvati 11 pescatori dopo un naufragio su un’isola deserta. I salvati sono indonesiani e sono i sopravvissuti di un disastro che ha fatto nove morti. Il gruppo pare sia sopravvissuto sei giorni senza cibo né acqua su una piccolissima isola al largo della costa australiana. Si tratta, da quanto si apprende, di un atollo chiamato Bedwell Island.

Salvati 11 pescatori dopo un naufragio

L’isolotto si trova a circa 330 chilometri a ovest della città di Broome. E l’Australian Maritime Safety Authority ha spiegato ai media che agli undici superstiti potrebbero sommarsi però almeno nove morti. Titta colpa del preannunciato arrivo del ciclone tropicale Ilsa, il più violento nell’area da almeno 14 anni. Sarebbe accaduto che due pescherecci indonesiani sono incappati nel ciclone: uno è affondato con un solo superstite aggrappato per 30 ore a una tanica nel mare in tempesta. La seconda barca invece si è arenata a Bedwell Island, ma priva di acqua potabile e risorse alimentari.

Sei giorni di stenti e poi i soccorsi

Dopo quasi una settimana di stenti un aereo di sorveglianza li aveva individuati e le autorità australiane spedissero un elicottero a recuperarli. Gordon Watt, manager del fornitore di elicotteri PHI Aviation, ha detto che l’equipaggio dell’elicottero non è stato in grado di atterrare sulla sabbia e quindi i naufraghi sono stati tratti in salvo con un verricello.