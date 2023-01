Due elicotteri si sono scontrati in volo vicino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana.

Il bilancio dell’incidente è di quattro vittime.

Australia, scontro tra due elicotteri in volo: 4 morti

Due elicotteri si sono scontrati in volo vicino a Seaworld, sulla Gold Coast australiana. Il bilancio dell’incidente è di quattro vittime. Gli altri nove passeggeri sono rimasti feriti, tre in modo grave, come dichiarato dal servizio di emergenza del Queensland e come riportato dalla Bbc. L’Australian Transport Safety Bureau ha dichiarato che aprirà un’inchiesta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14, ora locale, in una zona turistica chiamata Main Beach, a 75 chilometri da Brisbane. Gary Worrell, della polizia del Queensland, ha dichiarato ai giornalisti che un elicottero stava decollando e l’altro stava atterrando, quando si sono scontrati. “A causa dell’area in cui è avvenuto l’incidente, su un banco di sabbia, è stato complicato arrivare e portare i nostri servizi di emergenza” ha aggiunto.