Simon Nellist, sub e istruttore subacqueo di 35 anni, è stato sbranato da uno squalo in Australia, mentre si allenava per una gara di beneficenza.

Australia, sub attaccato e sbranato da squalo: si stava allenando per gara di beneficenza

Simon Nellist, sub e istruttore subacqueo di 35 anni, è stato aggredito e sbranato da uno squalo bianco al largo della spiaggia di Little Bay a Sidney, in Australia. Stava nuotando per allenarsi per una gara di beneficenza che si sarebbe tenuta questo weekend. L’attacco mortale è avvenuto mercoledì 16 febbraio, intorno alle 16.30. Lo squalo lo ha letteralmente sbranato e i resti del corpo del sub sono stati trovati a pezzi nell’acqua.

Nelle ore successive sono state recuperate altre parti del suo corpo.

Primo attacco nella zona dopo 60 anni

Si tratta del primo attacco mortale di uno squalo nella zona, dopo quasi 60 anni. Secondo le autorità locali, ad attaccare il 35enne sarebbe stato un esemplare di squalo bianco della lunghezza di più di 4 metri. Diverse persone che si trovavano nella zona, tra cui alcuni pescatori, hann assistito alla scena.

“Abbiamo sentito urlare, poi è stato trascinato sotto tra schizzi d’acqua e sangue. Lo squalo non si fermava. È stato orribile” ha raccontato un pescatore. Le autorità hanno continuato a cercare i resti, ma lo squalo non è stato trovato.

La famiglia e gli amici sotto shock

Gli amici e la famiglia del 35enne sono rimasti sconvolti per quanto accaduto, così come l’intera comunità locale. L’uomo stava per sposarsi. Dylan Parker, sindaco di Randwick, ha spiegato che la comunità è devastata e che tutti hanno paura di immergersi in quel tratto di oceano, che da decenni era frequentato dalle famiglie.

“Perdere qualcuno a causa di uno squalo in questo modo è agghiacciante. Siamo tutti sotto shock” ha spiegato il sindaco.