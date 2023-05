Australia, uomo attaccato da un coccodrillo: "La mia testa tra le sue fauci"

Sub aggredito da un coccodrillo d'acqua salata durante un'escursione in Australia: vivo per miracolo

Attaccato da un coccodrillo mentre fa snorkeling. È accaduto in Australia, dove nel pomeriggio di sabato 27 maggio, il 51enne Marcus McGowan è stato assalito mentre osservava la barriera corallina insieme ad alcuni amici alla scoperta di esemplari rari.

Sub aggredito da un coccodrillo d’acqua salata durante un’escursione in Australia: vivo per miracolo

L’uomo, che s’è trovato avvolto dalle fauci dell’animale, è riuscito a liberarsi e a scampare così all’attacco del coccodrillo, raggiungendo così la salvezza sulla barca. McGowan è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale per aver riportato alcune lesioni alla testa, fortunatamente però non è in pericolo di vita.

L’escursionista si trovava impegnato in un’immersione insieme ad un gruppo di turisti, la moglie e altri amici a 28 chilometri da Haggerstone Island, isola turistica nel Parco Marino della Grande Barriera Corallina, nel nord dello stato australiano del Queensland.

“Stavo osservando alcuni banchi di pesci e i coralli insieme a un’altra persona quando sono stato attaccato da dietro da un coccodrillo d’acqua salata”, come racconta lo stesso Marcus McGowan. “Ero convinto fosse uno squalo – continua – ma allungando le braccia ho sentito che era un coccodrillo”.

Tenendo aperta la bocca del rettile, l’uomo è così riuscito a liberarsi dalla morsa. L’animale non s’è dato per vinto e ha provato a sferrare un secondo attacco, anche questo fortunatamente respinto, subendo però un morso alla mano destra. “Mi trovavo semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono grato che sia toccato a me e non ai bambini o ai ragazzi che si trovavano con noi”, ha commentato McGowan.