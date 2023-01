Australian Open, decima vittoria in carriera per Djokovic

Australian Open, decima vittoria in carriera per Djokovic

Australian Open, decima vittoria in carriera per Djokovic

Djokovic batte Tsitsipas in tre set agli Australian Open, con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Da domani sarà di nuovo primo nella classifica ATP.

Novak Djokovic ha conquistato il suo decimo trofeo agli Australian Open.

Con questa vittoria ha raggiunto anche Rafael Nadal a quota 22 Slam.

Djokovic trionfa agli Australian Open contro Tsitsipas

Novak Djokovic ha aggiunto un altro trionfo alla sua già super-blasonata carriera. Il serbo si è imposto su Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6, conquistando il suo decimo Australian Open.

Dopo il punto decisivo l’atleta ha raggiunto il box del suo staff, dove si è lasciato andare in un abbraccio con la madre Dijana e il coach Goran Ivanišević, per poi stendersi sul pavimento e abbandonarsi in un pianto liberatorio.

Il record di Slam e il primo posto in classifica ATP

Per Djokovic si tratta del 22esimo titolo nello Slam, eguagliando il primato dell’amico e rivale, Rafa Nadal.

Inoltre, con la classifica aggiornata, Nole tornerà in vetta alla classifica ATP, diventando nuovamente il numero 1 del circuito.

Le parole di Djokovic dopo la vittoria

Il campione serbo nell’intervista post-partita si è mostrato molto commosso, e ha commentato così la sua prestazione: