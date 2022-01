Australian Open, Djokovic si complimenta con i vincitori: “Le finali sono state eccezionali”

Dopo un lungo silenzio, il campione di tennis Novak Djokovic ha rivolto i suoi auguri ai vincitori degli Australian Open.

Gli Australian Open sono giunti al termine, non senza incidenti di percorso. Com’è noto infatti il numero 1 Novak Djokovic non ha potuto prendervi parte, nonostante abbia tentato fino all’ultimo. Una vicenda dunque che si è conclusa in modo tutt’altro che positivo e che molto ha impattato sulla sua carriera fino ad adesso stellare.

Djokovic reazione Australian Open, Rafael Nadal piglia tutto

Lo slam australiano ha visto sfidarsi nella finale due vere e proprie stelle: Rafa Nadal e Daniil Medvedev con il match che si è risolto infine proprio a favore del tennista spagnolo che in conferenza stampa, al termine della cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Non mi ricordo davvero […[ L’emozione era enorme. È stata una partita incredibile, il pubblico è stato straordinario mi ha dato una grande mano”.

La reazione di Novak Djokovic dopo il lungo silenzio

La domanda che probabilmente ancora ci chiediamo è: che finale avremmo visto se Novak Djokovic avesse potuto partecipare al torneo? Chi può dirlo. Quello che è certo è che, dopo un lungo silenzio, per Rafa Nadal e gli altri vincitori sono arrivati degli elogi alquanto significativi: “Congratulazioni a Rafael Nadal per il 21° GS. Risultato straordinario. Spirito combattivo sempre impressionante che ha prevalso un’altra volta”.

I complimenti verso gli altri vincitori

Non solo Rafael Nadal. Novak Djokovic si è complimentato con gli altri vincitori degli Australian Open. Di Medvedev ha apprezzato in particolare la determinazione e l’impegno: “ha dato il massimo e ha giocato con la passione e la determinazione che ci aspettiamo da lui”.

Infine ha dedicato un pensiero alla tennista australiana Ashleigh Barty. L’atleta classe 1996, come è noto, è infatti considerata una delle più forti della sua generazione: “Congratulazioni ad Ashleigh Barty per l’incredibile prestazione davanti al suo pubblico di casa e a Danielle Collins per un torneo incredibile”.