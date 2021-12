Austria Covid, cominciano le prime riaperture dopo il lockdown di tre settimane

Dal 12 dicembre l'Austria ha iniziato a riaprire. Le tempistiche varieranno da regione a regione e le restrizioni continueranno, invece, per i no-vax.

L’Austria sta cominciando ad allentare il lockdown nazionale che era stato imposto contro il Covid-19. Per ora, però, le restrizioni non sono in procinto di diminuire per i no-vax.

Austria, terminato il lockdown

L’Austria era in lockdown ormai da tre settimane. Le prime riaperture sono cominciate domenica 12 dicembre.

Ciascuna regione austriaca avrà delle tempistiche diverse per l’allentamento delle varie restrizioni. Ad esempio, per Salisburgo, Stiria, Carinzia, Alta e Bassa Austria la data di conclusione del lockdown sarà venerdì 17 dicembre. Gli abitanti di Vienna, invece, dovranno aspettare addirittura fino al 20 dicembre.

Molte limitazioni rimarranno, tuttavia, ancora in vigore per chi non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid.

A loro sarà permesso di allontanarsi dall’abitazione solo per le cosiddette “attività essenziali”. Queste ultime comprendono questioni mediche, recarsi nella propria sede lavorativa o fare la spesa.

Per tutto il resto, le persone dai 12 anni in su dovranno essere in possesso di un certificato. Certificato che si ottiene esclusivamente con la vaccinazione o la guarigione dal Covid.

Austria, cosa riapre?

Dal 12 dicembre hanno la possibilità di ritornare in piena attività i teatri e gli altri enti ricreativi. Poi, il 13 dicembre vi sarà il via libera per i negozi. I vari luoghi dedicati alla ristorazione riapriranno nello stesso periodo in Tirolo, Vorarlberg e Burgenland.

Attualmente, per i locali pubblici, rimarrà il coprifuoco alle 23. Inoltre, non sarà ancora permesso l‘après-ski. Infine, l’accesso a qualsiasi luogo pubblico al chiuso sarà consentito a patto che si utilizzi una mascherina FFP2.

Austria, dati Covid

I numeri riguardanti l’epidemia da Covid-19 sono in netto miglioramento in Austria. La situazione peggiore si è avuta nell’ultima parte del mese di novembre, quando si sono registrate 2000 persone infette ogni 100000 cittadini in 2 settimane. Ora il numero è sceso a 1100.

