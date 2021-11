A partire da lunedì 8 novembre, chi non si è vaccinato andrà in lockdown. Lo ha annunciato il cancelliere Alexander Schallenberg.

“Quando saliamo in macchina ci mettiamo la cintura di sicurezza, il vaccino anti-Covid è la nostra cintura”, sono queste le parole del cancelliere austriaco Alexander Schallenberg che ha annunciato che, a partire da lunedì 8 novembre, chi non ha ricevuto il vaccino, andrà in lockdown.