Austria, hacker diffondono dagli altoparlanti di un treno la voce di Hitler

Un viaggio a dir poco scioccante quello capitato ai passeggeri su un treno diretto a Vienna. A causa di una sorta di attacco hacker infatti, sono stati costretti ad ascoltare un discorso di Hitler ad altissimo volume

Austria, hacker diffondono audio di Hitler

Un viaggio decisamente insolito, per non dire inquietante, quello capitato ai passeggeri che ieri pomeriggio hanno viaggiato su un treno Railjet diretto a Vienna. Durante il viaggio infatti, ad un tratto gli altoparlanti dell’impianto acustico del treno, hanno diffuso ad altissimo volume alcuni contenuti audio che non avevano nulla a che fare con l’annuncio della prossima fermata. Ma il disagio ha raggiunto il culmine quando è stato poi diffuso l’audio di un discorso di Adolf Hitler. Una registrazione con la folla che inneggiava al Fuhrer gridando “Heil Hitler” e “Sieg Heil”

Altri incidenti simili negli ultimi giorni

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, la capotreno ha fatto tutto il possibile per interrompere la diffusione dell’audio di Hitler, ma senza successo. L’operatore ferroviario austriaco ha dichiarato che questo non è un caso isolato di attacco hacker, poiché negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti simili. Una situazione che, se confermata, genera non poche preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi audio a bordo dei treni.

La scuse dell’azienda

L’incidente è stato confermato oggi da un portavoce dell’azienda ferroviaria Obb, citato dal giornale Der Standard, L’azienda ha ovviamente preso le distanze dall’episodio e si è scusata per quanto accaduto,

Un’indagine condotta sull’incidente ha rivelato, secondo quanto dichiarato dal portavoce – riportato oggi dall’adnkronos – che due individui sono riusciti ad accedere a una delle stazioni di interfono nelle carrozze utilizzando una chiave. Successivamente, hanno posizionato un telefono cellulare vicino al microfono, che ha trasmesso la registrazione dell’audio indesiderato. Il portavoce ha affermato che l’effetto sonoro è stato riprodotto con un volume molto alto, creando una situazione spiacevole e inquietante. È emerso che la chiave utilizzata è uno standard comune in tutta Europa e ci potrebbero essere diverse decine di migliaia di copie in circolazione. Da quanto si apprende I due presunti autori del gesto sono stati individuati e denunciati.

(Immagine di repertorio)