Austria, l’obbligo vaccinale entra in vigore: quali sono le regole e le sanzioni

In Austria scatta l’obbligo vaccinale che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed il si del secondo ramo del Parlamento entra in vigore

In Austria arriva l’obbligo vaccinale, che entra di fatto in vigore dopo il rinvio deciso a gennaio per una misura che aveva diviso il paese: le regole e le sanzioni sono molto precise e nette. Da un punto di vista politico la firma alla legge del Parlamento del presidente Alexander Van der Bellen ha scatenato le opposizioni.

Austria, in vigore l’obbligo vaccinale, come funzionerà dopo la pubblicazione della legge

Il dato è che la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di Vienna e che il presidente l’ha precedentemente controfirmata. Attenzione, l’obbligo vaccinale in termini di legiferato è datato: era stato varato lo scorso 20 gennaio dal Nationalrat per essere poi approvato pochi giorni fa dal Bundesrat, la seconda camera federale.

Tutti i maggiorenni dovranno fare il vaccino tranne le donne incinte e chi ha problemi di salute

Ma come funzionerà? Dovranno vaccinarsi tutti i maggiorenni austriaci e sono previste esenzioni solo per le donne incinte o per comprovabili motivi di salute. E chi non si vaccina? Multe tra 600 e 3.600 euro che scatteranno però solo da metà marzo.

Come l’hanno presa le opposizioni politiche e le fronde no vax: non bene

La decisione del presidente di firmare l’atto ha scatenato le opposizioni e le fronde no vax.

Ha scritto Herbert Kickl: “A seguito della decisione del Consiglio federale giovedì, venerdì mattina, anche il presidente federale Alexander Van der Bellen ha posto la sua firma a norma di legge. Onestamente non ci aspettavamo altro nemmeno da lui. Tuttavia, è anche chiaro che con la sua firma ha dato inizio ad un’era indicibile per lo Stato di diritto”. E ancora: “Van der Bellen ha più volte legittimato lo stato di sorveglianza, controllo e proibizionismo nero-verde sotto la copertura della politica sanitaria”.