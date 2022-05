Austria, mamma muore in casa: la figlia di 4 anni la veglia per due giorni

Una mamma, in Austria, muore in casa a causa di una malattia. I poliziotti e i soccorritori hanno scoperto che la figlia da giorni vegliava su di lei.

Una bimba di 4 anni ha vegliato sul cadavere della mamma per due giorni. La vicenda è avvenuta in Austria. Le forze dell’ordine si sono trovate addirittura costrette a sfondare la porta per entrare nell’abitazione.

Austria, la mamma muore in casa e la figlia veglia su di lei

Il dramma si è consumato a Wels, nei pressi di Linz, in Austria. Una donna di 39 anni è deceduta in casa a causa di una malattia che la stava costringendo a letto. La vittima viveva con la figlia, una bambina di soli 4 anni. Ad allarmare le forze dell’ordine austriache è stato il nonno della bambina che da giorni non aveva notizie della nipote e della figlia. Una volta giunti sul posto, i soccorritori e la polizia non hanno ricevuto alcuna risposta dall’interno sebbene ci fosse la bambina di 4 anni.

Senza troppe esitazioni hanno dunque sfondato la porta.

L’intervento della polizia e dei soccorritori

Una volta dentro, i poliziotti hanno trovato la bambina seduta accanto al corpo della mamma deceduta. La piccola di 4 anni non aveva ancora realizzato cosa fosse accaduto e pensava che la madre stesse solo dormendo. Le condizioni di salute della bambina sono ottime. Al momento la figlia della vittima è stata affidata ad una zia.

Per quanto riguarda la donna deceduta si esclude possa trattarsi di suicidio o omicidio, in quanto la 39enne era malata. Il ritrovamento della salma risale a mercoledì 11 maggio 2022, ma stando alle prime indagini la donna sembra che sia morta l’8 maggio.