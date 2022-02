Austria, valanga in Tirolo: 4 morti e 1 disperso

Nella regione del Tirolo, in Austria, una valanga ha colpito alcuni escursionisti.

Sono in corso le operazioni di ricerca a Spiss, in Tirolo, dove una valanga ha travolto alcuni escursionisti. Al momento il bilancio è tragico, si contano 4 morti. Per cercare l’unico disperso, con la speranza che sia vivo, sono dovuti intervenire quattro elicotteri dall’Austria e dalla Svizzera.

Non si esclude che possano esserci altre persone coinvolte nell’incidente. Intanto, altre valanghe hanno colpito alcuni sciatori a Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, e Murnau in Baviera. Come riporta La Stampa gli sciatori di Soelden sono stati trasportati in ospedale e sono salvi. La situazione climatica in Tirolo è tragica e nella giornata odierna, 4 febbraio 2022, vi sono state almeno 13 valanghe.