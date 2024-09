Austria: Vannacci (Lega), 'è democrazia solo se votano a sinistra? Ecco mondo al contrario'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "I risultati delle elezioni in Austria vedono trionfare Fpö, il partito delle Libertà, con un risultato storico. I cittadini hanno scelto per la difesa della propria identità, della propria cultura, della propria patria. È stato un voto libe...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "I risultati delle elezioni in Austria vedono trionfare Fpö, il partito delle Libertà, con un risultato storico. I cittadini hanno scelto per la difesa della propria identità, della propria cultura, della propria patria. È stato un voto libero e pienamente democratico. Tuttavia, questo voto non piace alla sinistra, che parla di 'Giorno nero per la democrazia'. Come se fosse democratico solo il voto a sinistra. Strano il loro concetto di elezioni libere. Eccolo, il 'Mondo al contrario': accusano tutti di fascismo, ma i veri antidemocratici, intolleranti e discriminatori sono loro". Così Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.