Authos Società Benefit a visita Valditara all'Istituto "Birago"

Roma, 4 ott. – Un’altra giornata importante per Authos S.p.A. Società Benefit. Mercoledì 25 settembre il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, ha fatto visita all’Istituto Professionale “Dalmazio Birago” di Torino, in occasione delle celebrazioni per i cento anni della scuola. Al tavolo della conferenza hanno preso parte la dirigente scolastica, Prof.ssa Annamaria Palmieri, la direttrice comunicazione Ford Italia Sabina Grixoni e Francesco Di Ciommo, presidente di Ford Authos che ha sottolineato come ‘la competitività delle aziende è riuscire a integrare chi è differente o chi non si sente all’altezza’. Nel 2022 il CEO del dealer torinese ha fortemente contribuito alla nascita del progetto “Ford Youth Academy”, ora di carattere nazionale, finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti neodiplomati.