Autismo, Mattarella a ragazzi PizzAut: grazie, sono uno di voi

Monza, 3 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede di PizzAut, il ristorante gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. Una visita che avviene in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull’autismo.

Il presidente è stato accolto dal fondatore di PizzAut, Nico Acampora, il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.

“Per me è un complimento, sono uno di voi”. Sergio Mattarella ha risposto così ai ragazzi di PizzAut, che gli hanno gridato “Mattarella uno di noi”, e gli hanno regalato un grembiule con la stessa scritta, durante l’inaugurazione della sede di Monza.

“Vi ringrazio di avermi invitato per l’inaugurazione di questo bellissimo spazio. La pizza era squisita. Non sarei stato capace nè a farla nè a portarla in tavola , avete una professionalità davvero di alto livello. Lavorate in maniera eccellente”, ha detto ai ragazzi autistici che gestiscono la pizzeria. Un saluto particolare al fondatore: “Voglio ringraziare Nico Acampora, quello che lui ha sognato tempo addietro tutti lo ritenevano impossibile, inverosimile. E invece questo è un luogo dove si lavora come negli altri luoghi. Nessuno è uguale a un altro ha concluso Mattarella – tutti hanno la possibilità di esprimersi e Acampora vi ha dato questa possibilità”.