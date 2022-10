Autista 63enne ha un infarto e muore mentre sta accompagnando un gruppo di studenti

L'autista di pullman Oscar Bonazza stava accompagnando una scolaresca a Padova quando si è improvvisamente sentito male a causa di un infarto

Il 63enne Oscar Bonazza, originario di Quarto D’Altino dove viveva con la moglie, è morto in ospedale in seguito ad un malore avuto mentre era alla guida del suo pullman per portare degli studenti nella città di Padova.

Il veneto era impegano nel suo consueto turno di lavoro in un inizio settimana che sembrava come tanti altri, ma questo lunedì 17 ottobre è stato il suo ultimo giorno di vita. Oscar stava portando una scolaresca a Padova, ma una volta arrivato in via Merlin ha dovuto accostare a causa di un improvviso malore. Bonazza aveva capito che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale.

Poco dopo essere arrivato alla clinica, però, il suo cuore ha smesso di battere: Oscar Bonazza è morto all’età di 63 anni.

Il ricordo di un collega

Un collega di Oscar ha voluto raccontare il suo dolore, dando un ultimo saluto al 63enne: “Era un gran lavoratore, non diceva mai di no. Potevi sempre contare su di lui. Era una persona riservata e al contempo buona, non potevi litigarci. Aveva sempre in mano la sigaretta elettronica, lo chiamavamo ‘pipa de fer'”.

Il suo funerale si terrà sabato 22 ottobre.