Autista del bus si abbassa a prendere una barretta di cioccolato: investe e uccide un uomo

Un autista di un bus di Londra ha ucciso un pedone dopo essersi distratto: l'uomo ha tolto gli occhi dalla strada per raccogliere una merendina

L’incidente è avvenuto sulle strade di Londra, dove un pedone è stato travolto e ucciso da un bus che l’ha colpito in pieno. L’autista del mezzo si è distratto dalla guida, togliendo gli occhi dalla strada per chinarsi e raccogliere una merendina al cioccolato da terra.

Londra, autista del bus si piega per raccogliere un dolce: investe ed uccide un pedone

Alla guida del bus c’era Garfield Balfour, 50enne ed esperto guidatore di pullman, che si è lasciato distrarre da una merendina al cioccolato. Garfield si è, infatti, chinato togliendo gli occhi dalla strada, per raccogliere da terra una barretta di cioccolato e mangiarla. Davanti al bus, però, stava passando l’88enne Arthur Gowrie, che è stato travolto ed ucciso.

Inutile la lotta per la sopravvivenza dell’anziano, che ha combattuto per due giorni in ospedale, per poi spirare.

Le parole dell’avvocato difensore e la decisione del giudice

Un video, girato da una telecamera della CCTV mostra le immagini dell’accaduto. L’avvocato difensore Elizabeth Lambert, ha spiegato che questo incidente: “È un caso veramente unico ed una sfortunata combinazione di eventi avvenuti nello stesso momento.” L’88enne, infatti, aveva attraversato in un punto cieco e sarebbe stato comunque difficile vederlo, almeno secondo la difesa.

Il giudice Nigel Peters KC ha escluso una pena detentiva e Garfield dovrà ora svolgere 140 ore di lavoro non retribuito. La sua patente è stata ritirata per i prossimi 12 mesi.