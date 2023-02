Autista guarda un programma tv mentre guida: “Zitti, lo prevede il Codice”

Ignaro del fatto che poteva innescare un incidente stradale un autista guarda un programma tv mentre guida: incastrato dai passeggeri risponde che “lo prevde il Codice della Strada”.

Tutto è accaduto in Alto Adige e il video con commenti indignati sta facendo il giro dei social. Non sono pochi gli episodi degli autobus linea guidati da conducenti che sono affaccendati in tutto meno che alla guida: chi guarda la partita, chi addirittura si masturba e chi fa chat erotiche con la morosa e poi uccide una passante.

Autista guarda la tv mentre guida in montagna

Teatro della vicenda le strade ricche di curve delle montagne dell’Alto Adige e protagonista in negativo un autista è stato “pizzicato mentre durante la guida guardava comodamente un programma televisivo”.

Tutto è successo a bordo del bus della linea 204 che collega Bolzano con Avelengo con tappa intermedia a Meltina, un percorso difficile anche per il più attento e ligio dei conducenti.

Le proteste de passeggeri e la risposta

Il video della “prestazione” è finito sui social dopo che alcuni passeggeri hanno protestato nei confronti dell’autista che però avrebbe risposto “che il codice della strada la consentiva e ha proseguito a guidare e guardare il programma televisivo sul dispositivo sopra il volante”.

Dal canto suo la Sasa, società concessionaria per il trasporto pubblico, ha diramato una nota. In essa si precisa che la “linea viene parzialmente data in subconcessione, dopo essere stata informata dell’accaduto, ha esplicitamente richiesto al subconcessionario che questo autista non presti più alcun servizio sulle linee“.