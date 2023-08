Auto: Acea, a luglio immatricolzioni Ue +15,2% da inizio anno + 17,6%**

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – Non si ferma la corsa del mercato automobilistico dell’UE che a luglio è aumentato ancora a doppia cifra (+15,2%) mettendo a segno il dodicesimo mese consecutivo di crescita. Le immatricolazioni di nuove auto hanno raggiunto le 851.156 unità, lasciandosi via via alle spalle i problemi creati nel 2022 dalla carenza di componenti. Lo comunica Acea, l'associazione dei costruttori europei, segnalando come la maggior parte dei mercati ha registrato una solida crescita, compresi i quattro maggiori: Francia (+19,9%), Germania (+18,1%), Spagna (+10,7%) e Italia (+8,7%). Ancora più forte l'incremento messo a segno nei primi sette mesi dell'anno. Infatti, da gennaio a luglio, le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono cresciute del 17,6%, per un totale di 6,3 milioni di unità.

Acea osserva tuttavia come nonostante le indicazioni di ripresa dell’industria automobilistica europea dalle interruzioni delle forniture legate alla pandemia, i volumi da inizio anno sono ancora inferiori del 22% rispetto al 2019. Nei primi sette mesi si sono registrati incrementi percentuali a due cifre nella maggior parte dei mercati, compresi i quattro più grandi: Spagna (+21,9%), Italia (+20,9%), Francia (+15,8%) e Germania (+13,6%).

Sul fronte alimentazioni a luglio, con 115.971 immatricolazioni (+60,6%) la quota di mercato delle auto elettriche a batteria è salita al 13,6% (rispetto al 9,8% dello stesso mese dell’anno scorso) mentre le ibride elettriche hanno rappresentato oltre un quarto del mercato. umulativamente, le vendite di auto elettriche a batteria hanno registrato un aumento del 54,7% da gennaio a luglio, con 819.725 unità immatricolate. Quanto alle ibride sono aumentate del 31,6% a luglio, con un incremento cumulato del 28,5% da inizio anno, con quasi 1,6 milioni di unità vendute. In crescita ma ancora basse le nuove immatricolazioni di auto ibride plug-in che a luglio nell’UE sono aumentate del 14,5%, raggiungendo 67.060 unità e una quota di mercato al 7,9%. Tuttavia, Acea sottolinea come le auto con motore a combustione interna, compresi i modelli a benzina e diesel, hanno mantenuto una quota di mercato combinata pari alla metà delle vendite di auto nuove. A luglio le auto a benzina sono cresciute del 5%, raggiungendo le 304.903 unità ma una quota in calo al 35,8%; per le diesel invece continua il forte calo (-9,1% a luglio), nonostante la crescita in Germania (+2,7%) e rappresentano ora una quota di mercato del 14,1%, in calo rispetto al 17,9% del luglio dello scorso anno.