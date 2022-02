Auto: alla Kia EV6 il premio Car of the Year 2022

Roma, 28 feb. -(Adnkronos) – Prima vittoria per una vettura coreana al premio 'Auto dell'anno 2022. I 61 membri della giuria di "The Car of the Year" provenienti da 23 Paesi hanno infatti incoronato la Kia EV6 come la 59ma vincitrice di uno dei premi più prestigiosi e ambiti nel mondo automobilistico.

Il crossover elettrico della casa coreana – che fa parte del gruppo Hyundai – ha sconfitto le altre finaliste (anch'esse perloppiù vetture a zero emissioni), la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Peugeot 308 (unica con motore termico), la Renault Mégane E-Tech e la Škoda Enyaq iV. Con 279 voti, la EV6 ha battuto di misura la Renault (265 voti) e la Ioniq (261).

Prima Kia ad usare la piattaforma E-GMP studiata per i veicoli esclusivamente a corrente, la EV6 è spinta da una batteria piatta e montata nel pianale, da 77,4 kWh effettivi: a seconda delle versioni offre da 229 a 325 CV, cmentre l'autonomia dichiarata si aggira intorno ai 500 km.