Auto: Bitti (Kia), 'incentivi utili per spingere clientela, possibile 2022 a quota 1,55 mln'

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – "Gli eco incentivi sono fondamentali per supportare il mercato, l'esperienza di insegna che sono quelli che spingono la clientela nella fase più bassa, visto che percentualmente hanno un peso più importante. Ma è fondamentale avere una politica che supporta la trasformazione del parco, i bonus devono essere strutturali per una vera transizione verso una mobilità sostenibile".

Lo sottolinea all'Adnkronos Giuseppe Bitti, a.d. di Kia Italia, in vista del varo del Dpcm che definirà le modalità dei contributi. ""Anche se sono stati erogati in maniera non 'continua' – ricorda – questi contributi hanno mostrato volontà degli italiani di cambiare auto in un momento in cui cresce la volontà di usare di più l'auto privata". "Credo quindi che il mercato possa tornare ai livelli visti lo scorso anno nei mesi in cui erano in vigore gli incentivi, per chiudere il 2022 a quota 1,55 milioni" aggiunge Bitti, auspicando "che fra qualche mese si superi la crisi della capacità produttiva del mercato automobilistico".