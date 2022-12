Asfalto insanguinato in Piemonte ed auto con 4 ragazzi che si schianta nella notte: un 18enne muore carbonizzato.

Da quanto si apprende in queste ore il tremendo sinistro nell’area di Torino con la vettura che va addosso ad un muro e prende fuoco. Purtropo l’ennesimo incidente con vittime giovanissime ha funestato la notte appena trascorsa, quella fra il 19 ed il 20 dicembre.

Auto in fiamme, 18enne muore carbonizzato

I media spiegano che lo schianto è avvenuto a Caselle, nel Torinese. E sempre secondo le prime informazioni per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine operanti una vettura che aveva a bordo quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni si è schiantata contro un muro.

Tre ce la fanno, il conducente resta in trappola

Dopo il terribile urto il veicolo ha preso fuoco. A quel punto gli occupanti hanno cercato di uscire e tre dei giovani a bordo ce l’hanno fatta e sono riusciti a trascinarsi fuori dalla vettura. Purtroppo invece il conducente, un 18enne, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto carbonizzato. I media spiegano che i tre ragazzi sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118 e vigili del fuoco. Con loro anche le pattuglie dei carabinieri della territoriale per i rilievi del caso.