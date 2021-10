Orrore nella notte, con un'auto che si va a schiantare contro albero a Grignano Polesine, morti tre ragazzi: due erano minori ed uno fresco diciottenne

Tremendo incidente stradale nella notte a cavallo fra il 26 ed il 27 ottobre, con un’auto che è finita contro un albero a Grignano Polesine, e con tre ragazzi morti in quel groviglio di lamiere. L’incidente mortale si è verificato poco prima di mezzanotte lungo la Provinciale 27 nel territorio del comune in provincia di Rovigo, quando una una Ford Ka è uscita di strada e si è schiantata contro un grosso platano, accartocciandosi contro il fusto.

Auto addosso ad un albero, tre morti, sono tutti giovanissimi

Nello schianto sono morti tre dei quattro occupanti del veicolo, due ragazzi minorenni ed un 18enne, mentre il quarto occupante, anch’egli giovanissimo, è stato soccorso e ricoverato in codice rosso. A dare l’allarme ai soccorsi ed ai colleghi del 115 un vigile del fuoco fuori servizio.

Il vigile del fuoco che ha notato quell’auto contro un albero in cui c’erano tre ragazzi morti

L’uomo era in transito ed aveva notato le luci di posizione dell’auto finita contro quel platano. Sul posto sono accorse le unità di soccorso del Suem 118 e le pattuglie della Polizia Stradale.

Tre squadre del 115 per estrarre i tre morti ed un ferito dall’auto finita contro un albero

Ben tre squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre gli occupanti dall’abitacolo dell’auto, alla fine hanno tagliato il tettuccio della vettura e tirato fuori i ragazzi: purtroppo per tre di loro non c’era più nulla da fare.