Attimi di paura a Londra: un’auto si è schiantata contro i cancelli di Downing Street. La notizia è stata diffusa da Sky News che ha anche precisato che l’uomo alla guida della vettura è stato arrestato. Al momento, non sembra che l’accaduto abbia causato feriti ma il traffico è stato bloccato e la zona di Whitehall presso la quale si trovano i ministeri britannici è presidiata dagli agenti.

Quanto accaduto nella capitale inglese è stato filmato da un passante con il suo smartphone. Le immagini che si susseguono nel video diffuso online è possibile osservare un’auto di colore bianco che impatta contro il cancello di Downing Street mentre avanza a bassa velocità. A seguito dello schianto, il baule del mezzo si è aperto.

Dopo l’episodio, gli agenti armati stanno presidiando l’ingresso della residenza del primo ministro britannico e hanno arrestato il conducente del veicolo.

Il soggetto è stato arrestato con l’accusa di gravi danni volontari e guida pericolosa, secondo quanto riferito da Scotland Yard. Al momento, non è ancora stato chiarito se si sia trattato di un gesto intenzionale o di un incidente.

Intanto, le forze dell’ordine britanniche hanno affermato di essere al lavoro al fine di determinare dinamiche e cause dell’incidente.

A seguito dello schianto, l’intera area di Whitehall nella quale si trovano le sedi dei ministeri inglesi è stata isolata è transennata. Il premier Rishi Sunak, invece, è stato evacuato da Downing Street, come dimostra il video postato sulla pagina Twitter della polizia del Regno Unito.

🚨 | BREAKING: Rishi Sunak has been evacuated from Number 10 out of the back entrance pic.twitter.com/75mUgnK0ll

— Politics UK (@PolitlcsUK) May 25, 2023