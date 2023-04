Auto contro moto: morto il giovane calciatore Alessio Esposito

Il 25enne Alessio Esposito ha perso la vita dopo aver fatto un incidente in moto a Raiano

Teribile incidente sulle strade di Raiano, in Abruzzo, dove un giovane calciatore di 25 anni, Alessio Esposito, si è scontrato mentre era alla guida della sua moto contro un’automobile. L’impatto è stato molto violento: Alessio non ce l’ha fatta.

Incidente tra auto e moto: il calciatore Alessio Esposito muore a 25 anni

L’incidente è avvenuto nel corso della giornata di ieri, mercoledì 19 Aprile. Alessio Esposito, parrucchiere di professione, ma calciatore per passione della società dilettantistica ASD Morronese, era alla guida della sua motocicletta, quando si è scontrato con l’automobile di un pensionato di Pratola. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale di Raiano, nei pressi di un incrocio per Prezza (L’Aquila). L’anziano di 82 anni stava svoltando all’incrocio, mentre stava sopravanzando la moto di Alessio: lo scontro è stato inevitabile. Il giovane è stato sbalzato a circa 60 metri dal punto di impatto.

L’arrivo dei soccorsie il decesso di Alessio

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma per Alessio ormai non c’era più nulla da fare. Il giovane calciatore è morto sul colpo. Ferito anche l’anziano signore che era a bordo della macchina: l’uomo è stato portato all’ospedale di Sulmona per degli accertamenti.