Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio.

Un altro terribile incidente mortale sulla via del Mare, a Roma.

Auto contro moto: morto un motociclista

Un altro incidente mortale si è verificato sulla via del Mare, a Roma, nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio, poco dopo le 6.30. Uno scooter e un’auto si sono scontrate all’altezza di Malafede e il motociclista è morto sul colpo.

Lo scontro è avvenuto per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per lo scooterista non c’è stato niente da fare. Il conducente dell’auto era sotto shock. Sono arrivate anche diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi e la messa in sicurezza della strada e si sono formate lunghe code.

Incidente tra auto e scooter: chiusa via del Mare a Roma

Gli agenti della polizia locale, per effettuare i rilievi, hanno dovuto chiudere il tratto della via del Mare da via Capitan Consalvo fino a via di Tor Boacciana, in tutte e due le direzioni, con forti ripercussioni sul traffico, con lunghe code. Solo nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente mortale sulla stessa strada, che ha provocato la morte di un ragazzo di 21 anni, investito da un autobus mentre attraversava la strada al buio, alle quattro del mattino.

Il giovane, Lorenzo Moi, era scappato dal pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Anche ieri la strada è rimasta chiusa.