Londra, 6 lug. (askanews) – Una bimba di 8 anni è morta e almeno altri 6 bambini e due adulti sono rimasti feriti, a causa di un’auto – una Land Rover 4×4 – che si è schiantata nella mattinata di giovedì 6 luglio 2023 contro una scuola a Wimbledon, la Study Preparatory School in Camp Road, nella zona sud-occidentale di Londra, in Gran Bretagna.

Si tratta di un istituto per studenti di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, non lontano dagli impianti sportivi che ospitano il grande slam di tennis.

La polizia ha fatto sapere, per bocca del Detective Sovrintendente capo Clair Kelland che il caso non è trattato come un atto terroristico ma come un incidente dagli esiti, purtroppo, fatali. In ogni caso la donna che era alla guida del SUV è stata arrestata.

Inviati del 06/07/23 17:51 — Audio – Auto contro scuola a Wimbledon, morta una bambina di 8 anni

00:00:00:00 20230706_video_17503628 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00