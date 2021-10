Auto contro un albero, muore lo chef 24enne Roberto Cozza: la vettura che guidava ha sbandato ed ha terminato la sua corsa contro il fusto di un pino

Auto contro un albero nella notte a Spongano, in provincia di Lecce, muore lo chef 24enne Roberto Cozza: il giovane si è schiantato contro in pino con la sua vettura sulla vicinale a Lata, fra il centro abitato e Castiglione. La strada a quell’ora era deserta e alcuni media ipotizzano che se Roberto avesse avuto quell’incidente ad un orario diverso e con possibilità di soccorso più immediate forse si sarebbe potuto salvare.

Auto contro un albero, muore uno chef 24enne: l’incidente a notte inoltrata

Roberto infatti, dopo l’urto sulle cui cause stanno indagando i carabinieri della territoriale in forza al comando compagnia di Tricase accorsi dopo la segnalazione, era incastrato nell’abitacolo della sua vettura ancora alle 4 del mattino di oggi, 16 ottobre.

I soccorsi e il recupero della salma: chef muore con l’auto contro un albero

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 24enne, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco con una squadra che ha provveduto all’estrazione della salma dall’abitacolo.

Una prima sommaria ricostruzione sostiene che l’auto di Roberto possa aver sbandato per finire poi contro il fusto di un pino.

Muore Roberto: il dolore per lo chef finito con l’auto contro un albero

Vivissima la costernazione sui social degli amici di Roberto e del sindaco di Spongano Luigi Rizzello. Le esequie del giovane si terranno il 17 ottobre alle 16.30 nella Chiesa Madre di Spongano.

La famiglia ha dispensato dalle visite di condoglianze per non creare occasioni di eventuali contagi covid.