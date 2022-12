Auto contro un camion: morto un uomo

L’incidente è avvenuto oggi, 21 dicembre 2022, in Autopalio a San Casciano.

Un’automobile e un camion sono andati a collidere violentemente nella galleria al Km 54 del raccordo autostradale Siena-Firenze.

San Casciano, auto contro camion: morto un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni era alla guida della sua utilitaria nella galleria del raccordo autostradale Siena Firenze, all’altezza di San Casciano, quando si è scontrato violentemente contro un camion. L’impatto è stato molto forte e l’automobile, negli attimi successivi allo scontro, è andata in fiamme.

L’uomo è stato trascinato fuori dal mezzo prima che bruciasse, ma aveva riportato delle brutte ferite. I vigili del fuoco si sono impegnati per mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno lavorato alacremente per far defluire il traffico.

Il trasporto in ospedale e il decesso

Sul posto è prontamente intervenuto l’elisoccorso Pegaso, con i medici del 118 che hanno trasportato il 44enne in ospedale con un presunto trauma cranico.

L’uomo, a qualche ora da suo ricovero, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente della galleria.