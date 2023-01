Nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio, si è verificato un brutto incidente a Torino.

Un’automobile si è scontrata contro un tram e una persona è rimasta ferita.

Auto contro un tram a Torino: un ferito

Un brutto incidente si è verificato a Torino questa mattina, venerdì 13 gennaio 2023. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.50 del mattino, in corso Monte Grappa. Si è trattato di uno scontro tra un tram della linea 13 e un’automobile, avvenuto nel tratto di strada che incrocia con via Fabrizi.

Sono stati momenti di grande paura e anche di grande disagio per lo stop della linea e i conseguenti rallentamenti alla circolazione. Una persona è rimasta ferita.

La dinamica è ancora da accertare

Il tram è deragliato in seguito all’incidente e questo ha causato lo stop della linea, che è risultata bloccata. Sono anche stati registrati alcuni danni alla linea dell’aerea. Di conseguenza, la linea 13 è limitata in piazza Bernini ed è stata aggiunta una navetta bus per coprire il tratto rimasto scoperto.

Il conducente dell’automobile è rimasto ferito. Sul posto è arrivata la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso, ma la dinamica dell’incidente al momento è ancora da accertare.