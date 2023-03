Auto: Danti-Ferrandino (Azione-Iv), 'governo Meloni esce con ossa rotte'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Il governo Meloni esce con le ossa rotte dalla partita europea sullo stop ai veicoli inquinanti dal 2035, e ancora una volta non riesce a far prevalere gli interessi dell'Italia”. Così i deputati europei del Terzo Polo (Az-IV) Nicola Danti, vicepre...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Il governo Meloni esce con le ossa rotte dalla partita europea sullo stop ai veicoli inquinanti dal 2035, e ancora una volta non riesce a far prevalere gli interessi dell'Italia”. Così i deputati europei del Terzo Polo (Az-IV) Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe e Giosi Ferrandino.

“Dopo settimane di propaganda, in cui da Salvini a tutto l'esecutivo – continuano- si vantavano di aver ottenuto il rinvio con l'appoggio di Berlino la conclusione è plastica: la Germania trova un accordo e ottiene quanto richiesto, l'Italia no. Giorgia Meloni paga il suo dilettantismo, la scelta degli alleati sbagliati, la sua incapacità di sedersi al tavolo a trattare. A Roma la propaganda può funzionare, a Bruxelles con la propaganda non si va da nessuna parte”.