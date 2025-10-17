Auto di Ranucci distrutta da ordigni: il drammatico incidente a Pomezia

La notte scorsa, un incidente inquietante ha scosso il quartiere di Campo Ascolano a Pomezia, dove l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report, è stata distrutta in un’esplosione. La notizia è stata riportata dallo stesso Ranucci, descrivendo un evento che ha lasciato la comunità in stato di shock.

Secondo quanto riferito, due ordigni esplosivi sono stati collocati sotto le automobili del giornalista e di sua figlia, provocando una deflagrazione così potente da essere avvertita in tutto il quartiere.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle possibili motivazioni di tale attacco.

Dettagli dell’esplosione

Il post di Ranucci sui social evidenzia la gravità della situazione, affermando che le esplosioni hanno danneggiato anche la vettura della figlia e una casa vicina. “Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”, ha commentato il giornalista, sottolineando l’impatto devastante dell’incidente.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti i carabinieri, il personale della Digos e i vigili del fuoco per gestire la situazione. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per determinare le circostanze che hanno portato a questo attacco mirato. Si è parlato di un ordigno piazzato con l’intento di colpire Ranucci, un segnale preoccupante per la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti in Italia.

Le conseguenze di un attacco mirato

La trasmissione Report ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando come l’esplosione avrebbe potuto causare gravi ferite o addirittura la morte a chiunque si fosse trovato nelle vicinanze. “L’auto è saltata in aria”, hanno riportato, evidenziando il potenziale letale della situazione. La procura ha già avviato accertamenti e il Prefetto è stato informato dell’accaduto.

Ripercussioni sulla comunità

L’esplosione ha generato una forte preoccupazione tra i residenti di Pomezia, che si sono chiesti come un simile attacco possa avvenire in un contesto urbano. La sicurezza dei cittadini è stata messa in discussione, e si teme che tali atti possano diventare più frequenti. Gli abitanti della zona si sono riuniti per discutere le misure di sicurezza e il supporto alla libertà di espressione.

Ranucci, noto per le sue inchieste e il suo impegno per la verità, ha ricevuto solidarietà da colleghi e sostenitori, che hanno sottolineato l’importanza di proteggere chi lavora nel giornalismo investigativo. Questo episodio non solo ha colpito un individuo, ma ha anche messo in luce una serie di problematiche più ampie riguardanti la sicurezza e il rispetto per il lavoro dei giornalisti.

L’esplosione delle auto di Sigfrido Ranucci rappresenta un campanello d’allarme per la società, segnalando la necessità di un’azione collettiva per garantire un ambiente più sicuro per chi esercita il diritto di informare. Le indagini sono in corso, e la comunità attende risposte su questo atto violento.