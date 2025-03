Auto, Duse: produzione per Difesa sarebbe marginale, tempi lunghi

Milano, 18 mar. (askanews) – La riconversione dell’industria automotive a produzioni per la Difesa “potrebbe essere una delle leve, probabilmente per una quota molto marginale dell’industria e della base dei fornitori, perché a meno di caratteristiche di componenti specifici per la Difesa in generale, l’industria dell’auto è un’industria con livelli di volumi e una scala notevolmente superiore. E la Difesa ha anche delle caratteristiche specifiche di omologazione che sono lunghe e onerose da portare avanti”. Lo ha detto Dario Duse, responsabile Emea del team Automotive e country leader di AlixPartners, a margine del #ForumAutoMotive.

“Quindi sì un’opportunità, probabilmente non l’opportunità, nel senso che è una delle opportunità. Bisogna andare avanti a perseguire anche le altre, e, comunque, i tempi normalmente sarebbero medio lunghi. E’ preoccupante il fatto che le riconversioni in maniera molto accelerata si facciano in periodi di guerra. Speriamo che questo non sia il caso”, ha concluso Duse.