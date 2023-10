Il prezzo elevato del carburante sarebbe la motivazione principale alla base della predilezione per una mobilità sostenibile

Mentre il 70% degli italiani si mostra interessato all’acquisto di auto elettriche, solo il 3,9% dei veicoli immatricolati nel 2023 sono elettrici. Le principali barriere includono l’infrastruttura di ricarica inadeguata (40%), il prezzo d’acquisto (42%), e la limitata autonomia (30%), secondo uno studio EY.

Il 70% degli italiani interessati ai veicoli elettrici

L’Italia si posiziona tra i Paesi con una forte inclinazione verso l’adozione di veicoli elettrici, con il 70% degli italiani interessati a cambiare il proprio parco veicoli in direzione dell’elettrico. Questo desiderio è spinto principalmente dal costo elevato dei carburanti (40%), mentre il 38% è motivato da preoccupazioni ambientali. Il rapporto di EY rivela che, nonostante l’aumento dell’uso dell’auto personale (+10%), l’uso dei mezzi pubblici è in calo (29% in Italia, rispetto al 41% a livello globale).

Diminuzione di mobilità condivisa, aumento di moto e scooter

Allo stesso tempo, c’è una diminuzione nell’uso di soluzioni di mobilità condivisa, ma un aumento nell’uso di moto e scooter (+5%). Nonostante ciò, il lavoro in presenza sta gradualmente tornando, con solo il 14% che pratica lo smart working per la maggior parte della settimana.

Una buona percentuale degli italiani considera i tempi di attesa troppo lunghi come il principale ostacolo, dovuto alla limitata presenza di colonnine di ricarica veloce. Altri lamentano punti di ricarica poco funzionanti o difficili da individuare. Pertanto, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti nella filiera collaborino per soddisfare le attuali e future esigenze dei consumatori e del mercato.