Auto elettriche, Agenzia Italia: Proteggere mercato UE da Cina

Roma, 22 feb. (askanews) – “L’industria dell’auto nella sua complessità si sta adeguando velocemente all’elettrificazione, ma la clientela del noleggio più strategica in questo momento in Italia è quella corporate, non ancora il privato. Per noi è importante comprendere quali possono essere le soluzioni di medio termine perché aziende e privati hanno un grande punto interrogativo: il valore del bene dopo 4 o 5 anni, che oggi trasferiscono al noleggio con la stipula di un contratto. Un dubbio che occorre chiarire visto che le società di leasing e i grandi noleggiatori sono il vero driver per accelerare l’elettrificazione, perché sono i soggetti che si assumono il rischio tecnologico e che hanno costruito un ecosistema di servizi dedicati”, lo ha detto questa mattina Alessio Casonato, direttore commerciale di Agenzia Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il mercato dell’elettrico sta crescendo – ha aggiunto – ma nel 2022 abbiamo percepito una certa effervescenza da parte delle auto elettriche cinesi importate in Europa anche alla metà del costo. Sarebbe opportuno valutare una protezione del mercato europeo”.

