Auto elettriche, Lovecchio (M5S): transizione obbligatoria

Roma, 22 feb. (askanews) – “Dobbiamo accompagnare questo percorso perché è importante arrivare a questo obiettivo tutti pronti e preparati, altrimenti invece che creare opportunità facciamo danni. Una volta che il sistema industriale entrerà a regime, i costi di produzione si abbatteranno anche se dobbiamo tenere in considerazione che una delle nostre più grandi difficoltà sarà legata alle ricerche delle materie prime. La politica si dovrà impegnare a dare regole e certe per favorire questo percorso obbligatorio e incontrovertibile di transizione energetica”, lo ha detto l’on.

Giorgio Lovecchio, Vicepresidente commissione Finanze, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. E sulla questione superbonus ha aggiunto: “Era stato pensato per risollevare l’economia del paese e in effetti i suoi effetti si sono visti con la crescita del Pil. Oggi il governo Meloni blocca la cessione del credito, non il superbonus, che è stato il grande volano per questa manovra. Il risultato è che oggi potranno fare questi lavori solo coloro che se lo potranno permettere economicamente, e non tutti quanti.

Questo non è giusto”.