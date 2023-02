Auto elettriche, Naso (Motus E): Italia, serve piano industriale

Roma, 22 feb. (askanews) – “Quella del 2035 è una scadenza che deve essere letta come un segnale, al mercato e ai cittadini, che si sta andando verso la totale elettrificazione dell’automobile. Lo dicono gli investimenti, parliamo di 1200 mld di dollari impegnati in questo settore, quindi la trasformazione è in atto e non deve essere contrastata, l’Italia purtroppo è indietro, questa cultura stenta a essere compresa” lo ha detto questa mattina Francesco Naso, segretario generale di Motus E, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Dal punto di vista industriale l’Italia è ben messa per quanto riguarda la produzione del motore e dei macchinari necessari per farlo. Ma dovremmo rafforzarci e a questo servirebbe un piano industriale chiaro e di lungo termine. Così come per gli incentivi: negli ultimi anni sono cambiati troppe volte, ma per favorire l’elettrificazione serve certezza e continuità. La nostra proposta è la revisione fiscale delle auto aziendali, portando la deducibilità delle auto a zero emissioni al 100%, una misura sostenibile anche dal punto di vista finanziario e strategica per l’accelerazione del processo di elettrificazione”.