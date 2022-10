Auto elettriche protagoniste del Motor Show di Parigi

Parigi, 18 ott. (askanews) – Macchine elettriche super tecnologiche regine del Motor Show di Parigi. Le auto amiche dell’ambiente spopolano all’evento più atteso del settore automotive soprattutto dopo la cancellazione dell’evento a causa del covid. Protagonisti il gruppo Renault e quello Stellantis, ma nei padiglioni di Porte de Versailles arrivano anche i marchi asiatici.

“Quello che stiamo cercando di fare è di rendere la rivoluzione elettrica eccitante con prodotti di questo tipo ma contemporaneamente di non mettere un concentrato di tecnologia solo per il piacere di farlo, quindi vogliamo il giusto equilibrio tra la tecnologia, i nuovi sistemi multimediali e il portafogli delle famiglie ancora sotto pressione”, ha detto Bruno Vanel di Renauld.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato il Salone di Parigi dopo un’assenza di quattro anni.

“Cinque anni fa, me parlavo con i produttori l’1% del mercato di vendita era elettrico, Oggi è il 10%. Abbiamo moltiplicato per 10 in cinque anni” ha detto Macron che ha spiegato che l’obiettivo è di arrivare al 30% nei prossimi cinque anni.

L’Europa a quattro ruote è in piena transizione, la sfida per ridurre le emissioni è aperta nonostante il futuro complesso legato alla crisi energetica.