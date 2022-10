Auto esce di strada e finisce nel canale: morte due colleghe, grave una terza

Auto con a bordo quattro colleghe esce di strada e finisce nel canale a Serra San Quirico: morte due donne, grave una terza

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 10 ottobre in provincia di Ancora. Una vettura con a bordo quattro donne, colleghe di lavoro, è uscita di strada finendo in un canale.

L’incidente è avvenuto in località Sant’Elena di Serra San Quirico, in provincia di Ancora intorno alle 19.20.

Per la conducente, 58 anni, e l’amica di 51 anni che viaggiava sul sedile accanto del passeggero, non c’è stato niente da fare.

Da quanto è stato ricostruito, sembrerebbe che la conducente abbia imboccato una scorciatoia per aggirare un passaggio a livello e un semaforo. La macchina è poi uscita di strada ed è stata trascinata per circa 60 metri nel canale prima di fermare la sua corsa, bloccata dalla vegetazione. Le due donne nei sedili posteriori sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo.

Le due donne sedute davanti, sono state bloccate in acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Jesi e Ancona, i Carabinieri, i sommozzatori e la Gru.

Auto esce di strada: si ipotizza un malore per la conducente

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tragico incidente. Le quattro donne erano a bordo della vettura, una Volkswagen Polo, e stavano rientrando a casa dopo la fine del turno in un azienda dell’Anconetano.

All’improvviso, l’auto è finita all’interno di un canale.

Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, la conducente avrebbe perso il controllo della vettura mentre si trovava nella scorciatoia che porta all’Abbazia di Sant’Elena a causa di un malore. Sull’asfalto, infatti, non sono stati trovati segni di frenata.

Le due donne sedute davanti sono rimaste sott’acqua e i loro corpi sono stati recuperati dal reparto sommozzatori dei vigili del fuoco.

Le altre due sono state ferite in modo grame ma non sarebbero in pericolo di vita. Una delle due è stata trasportata con la massima urgenza in condizioni critiche all’ospedale Urbani di Jesi.

