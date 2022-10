Auto esce di strada e finisce nel fiume, morta a 28 anni un’aspirante attrice

Un'auto è uscita fuori strada ed è finita nel fiume. Un'aspirante attrice di 28 anni è morta, il conducente denunciato.

Un’aspirante attrice, Beatriz Álvarez-Guerra, di soli 28 anni, è morta a causa di un terribile incidente stradale. L’auto su cui viaggiava è uscita improvvisamente fuori strada e, dopo un volo di una decina di metri, è finita nel letto del fiume. La giovane viaggiava sul sedile del passeggero, a bordo di un’auto guidata dal suo fidanzato, di 24 anni, che stava guidando senza motivo. Per questo il ragazzo è finito nei guai ed è stato denunciato a piede libero.

La terribile tragedia è avvenuta il 5 ottobre a Pontevedra, in Spagna. La ragazza, che stava diventando l’astro nascente del cinema spagnolo dopo tanta gavetta, è morta nell’auto finita nel fiume Almofrei de Cotobade. La giovane era con il fidanzato in Galizia.

Il fidanzato guidava senza patente

Il fidanzato di Beatriz, la cui identità non è stata svelata, è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire dall’abitacolo, ma non a salvare la ragazza.

Il 24enne, disperato, ha chiesto aiuto ad altri automobilisti, ma l’auto ha iniziato a sprofondare nell’acqua. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo della ragazza. Il 24enne è stato arrestato perché la Guardia Civil ha scoperto che non aveva la patente. L’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada.