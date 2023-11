Il drammatico incidente è avvenuto nel ferrarese nella notte fra il 30 e il 31 ottobre, quando l’auto su cui viaggiava la 39enne di Salerno Erica Maratea è uscita di strada prima di schiantarsi contro un ponticello. La donna si trovava sul sedile del passeggero, alla guida c’era un 28enne ucraino rimasto ferito nello scontro.

Auto esce di strada e si schianta: morta 39enne

Era da poco passata la mezzanotte fra il 30 e il 31 ottobre quando, in zona Ferrara, una Peugeot 206 grigia sulla quale viaggiavano un uomo e una donna esce di strada prima di schiantarsi violentemente contro un ponticello. Il sinistro, autonomo, è avvenuto probabilmente a causa del terreno reso sdrucciolevole dalle forti piogge. Lo scontro è stato molto forte e improvviso: gli airbag dell’auto si sono spalancati, ma non sono bastati a salvare la vita di Erica Maratea, 39enne seduta al posto del passeggero.

Auto esce di strada e si schianta: i soccorsi

Quando sul posto sono arrivati i sanitari per Erica non c’era già più nulla da fare. La donna è morta sul colpo ed è stata ritrovata priva di vita all’interno dell’abitacolo. Il 28enne ucraino, ma residente a Cento, che stava guidando il veicolo è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale di Bologna. Non è in pericolo di vita.