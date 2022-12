Tragedia in strada nella notte umbra: poche ore fa, a San Giustino Umbro in provincia di Perugia, ben quattro ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale.

La dinamica dell’incidente di San Giustino Umbro

Le vittime della tragedia erano tutti giovanissimi, di età compresa fra i 17 e i 22 anni, e in base alle ricostruzioni delle autorità stavano tornando da una festa di compleanno a cui avevano partecipato in serata in direzione di una discoteca di Sansepolcro.

I due ragazzi e le due ragazze vittime dell’incidente erano tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello e sono morti tutti sul colpo: l’intervento immediato dei carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e del personale del 118 non è dunque servito per salvare loro la vita.

Stando a quanto riportato diversi media locali e nazionali, la loro auto (una Fiat Punto) sarebbe scivolata sull’asfalto, visto che la strada era bagnata. L’incidente a quanto pare è avvenuto lungo un rettilineo: i ragazzi hanno perso il controllo dell’autovettura che prima è finita contro una cunetta e subito dopo contro il muro di contenimento di un ponte. Quella della strada bagnata è in ogni caso solo una delle ipotesi sul campo per spiegare quanto accaduto poche ore fa.