Tragedia notturna, auto finisce in un canale a Nembro: muore 22enne in un sinistro avvenuto nella notte di sabato 3 dicembre lungo via Vasvecchio

Tragedia in Lombardia dove un’auto finisce in un canale a Nembro e muore un 22enne.

Nella vettura affondata per metà in quelle acque gelide c’erano quattro persone in tutto, da quanto si apprende e purtroppo una non ce l’ha fatta. Una serata fra amici che in provincia di Bergamo è diventata una tragedia su strada. Tutto è accaduto all’1.57 della nottata appena trascorsa, quella di sabato 3 dicembre in via Vasvecchio a Nembro.

Auto finisce in un canale, muore 22enne

L’allarme ai soccorritori è arrivato dopo che alcuni residenti hanno sentito il tonfo di una vettura che dopo essere finita fuori strada aveva terminato con spaventosa violenza la sua corsa in un canale vicino.

Nell’auto, come riportano i media locali, erano in quattro: una ragazza di 20 anni, due 21enni e un 22enne. I soccorritori sono arrivati sul posto a razzo ed hanno salvato tre delle quattro vittime del sinistro.

Soccorritori al lavoro freneticamente

Ad operare cinque ambulanze e un’auto medica. Purtroppo per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare ed il 22enne è stato tratto privo di vita dall’abitacolo. Il personale medico ha soccorso i feriti, purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 22enne.

Ad operare anche pattuglie della polizia stradale e i Vigili del fuoco di Bergamo. Gli uomini del 115 hanno recuperato i feriti e la vettura.