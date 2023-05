Tragedia sfiorata in Messico. Un insegnante 45enne è stato vittima di un incidente autostradale avvenuto sulla Villahermosa-Frontera, nello stato di Tabasco. È uscito illeso dall’abitacolo sulle sue gambe.

Si temeva il peggio

L’auto completamente distrutta, accartocciata su se stessa e incastrata sotto un tir sotto il quale era stata spinta. Una situazione che aveva fatto temere il peggio ai soccorritori messicani che, ricevuto l’allarme, si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Mentre cercavano di aprire le portiere, un movimento improvviso all’interno dell’abitacolo: era l’automobilista, che scendeva dall’auto con le sue gambe, togliendosi qua e là la polvere dell’airbag dal viso, praticamente illeso.

La dinamica dell’incidente

Si chiama Belisario Morales l’insegnante 45enne che era al volante della sua autovettura all’altezza dell’ingresso di Santa Cruz quando è stato travolto da due tir. Come tutte le mattine, l’uomo era uscito di casa per recarsi a lavoro in un istituto scolastico non molto distante dalla sua abitazione. Durante un rallentamento in autostrada, un tir che sopraggiungeva dietro di lui a forte velocità non è riuscito a frenare in tempo e lo ha tamponato. L’impatto con il mezzo pesante ha spinto l’auto di Morales sotto un altro camion che lo precedeva, riducendo la vettura in poco più che un groviglio di ferro.